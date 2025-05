KUKU Turovski: ta põgenes loomaaiast neli korda

Turovski toonitas, et rebased kängurule naljalt liiga ei suuda teha. «Pigem vastupidi. Selline isane Bennetti känguru toetab oma võimsa sabaga vastu maad ja mõlemad tagajalad lööb korraga ette - ta lööb rebasest puhtalt läbi. See on vägev loom!» Küll aga nentis Turovski Eesti looduse vaatest, et känguruid siinsetesse metsadesse laiemalt vaja pole ja selle eest kannavad hoolt ilmselt hundid.

Zooloog meenutas, et ka Tallinna loomaaiast on eksootilisi loomi plehku pannud. Ühe meeldejääva kadujana tõi ta välja Kadrioru loomaaiast põgenenud amuuri mägra. «See on väga konkreetne, väga huvitav ja omapärane liik. Suhteliselt väikese kolmnurkse peaga, aga ta on ikka mägra suurune. Loom ise on fantastiliselt ümar ja paks!» kirjeldas zooloog, lisades, et loom on väga elastne.