Varbla kalmistu asub Tallinnast tubli kahetunnise autosõidu kaugusel Pärnumaal Lääneranna vallas. Mõned sammaldunud hauaplatsid kalmistu vanemas osas on suisa iidsed, kuid kõiki maetuid pole sugugi unustatud. Piret Veigel, kel on Varbla kandis suvekodu, on käinud suvise pööripäeva aegu koos perega alati sealsel kalmistul ka kaugete hõimlaste haudu korrastamas.