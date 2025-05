Kuigi terviseamet ei seosta viimastel päevadel inimeste haigestumist Tartu külje all Tõrvandis ja Ülenurmel, kus joogivee fekaalne reostus on häirinud tervist sadadel, enam otseselt veega, vaid inimkontaktidega, näeb Tartu Veevärk jätkuvalt vaeva, et selgitada välja, mis võis juba üle-eelmise nädala algusest alates põhjustada iiveldust ja oksendamist, kõhulahtisust ja palavikku.