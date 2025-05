Zelenskõi ja Merz arutasid koostööperspektiive ja toetust Ukrainale

«Mul oli hea ja põhjalik vestlus Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merziga. Õnnitlesin teda veel kord ametissevalimise puhul ja soovisin talle edu. Me loodame, et Saksamaa jätkab Ukraina toetamisel võtmerolli – nii meie inimeste kaitsmisel praegu ja ka riigi ülesehitamisel pärast sõja lõppu,» rääkis president.