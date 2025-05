KUKU Kuidas reageerib politsei Vene lipu värvides dressidele?

Varasemalt on 9. mail korraldatud mitmesuguseid avalikke koosolekuid, mis täna on keelatud. «On olnud erinev tähistamine ja mitte Euroopa päeva tähistamine,» viitas Bärenson samale ajale langevale Euroopa päevale, kuid ka Venemaal tähistatavale võidupühale.

«Hukkunute mälestamine on tihti jäänud teisejärguliseks. Pigem on seal keskseks jäänud sõnumid ja meelsus, mis on Eesti riigi iseseisvuse vastane,» rääkis politseijaoskonna juht ja lisas, et igal sellisel juhul arvestatakse ka konteksti. «Kindlasti täna, kes läheb ka Vene lipu värvides dressidega toetust avaldama sõjaväekalmistule, siis me käsitleme seda rikkumisena,» sõnas Bärenson.

Küll aga on politseiametniku sõnul inimesed läbi aja leidlikumaks muutunud. Näiteks kuidas eristada riiete värvis Serbia ja Vene lipu värve? «Varasemad aastad on näidanud, et Georgi lint - see on tavapärane. Igal aastal tulevad meil ka sellised juhtumid, kus me peame pikemalt uurima ja endale uusi teadmisi hankima,» rääkis ta.

Küsimusele, kuidas inimesed politsei märkusele reageerivad, nentis Bärenson, et leidub siiski inimesi, kes võtavad kuulda ja võtavad sümboolika ära. «Juhtumeid on erinevaid.»

Keelatud sümboolika kasutamine on väärtegu ja Bärensoni sõnul on selgete asjaoludega võimalik paberimajandus kohapeal korda ajada. Kui aga jääb küsimusi õhku, alustatakse menetlus ja asjaolud selgitatakse aja peale välja. Maksimaalne trahvisumma keelatud sümboolika eest on 2400 eurot või siis arest.