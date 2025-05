Rästa on mees, kelle kirjutatud või esitatud lugusid on vaieldamatult kuulnud iga eestlane. Tema hittide nimekiri on pikk – alates Eurovisiooni lavalaudadelt tuntud lauludest, nagu «​Goodbye to Yesterday», «Play»​ ja «Storm», kuni kodumaiste raadiojaamade ribadeks mängitud hittideni (nimekiri oleks lihtsalt liiga pikk – T.M).