Politsei kui ka turvafirma on nagu varasematelgi aastatel 9. mail väljas pronkssõduri juures tagamas avalikku korda, et hoida ära rikkumisi.

Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia rääkis, et see oli tavapärane ja ette nähtud toiming.

Agressorriigi sümboolika on keelatud, aga Venemaa saatkonna pärjal oli see olemas.

«Tegemist on diplomaatilise esindusega. Neil on erisus kasutada oma riigi sümboolikat,» ütles politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Britta Sepp. «Sarnaselt on ka Vene saatkonnahoonel lipp, mis mujal on keelatud,» lisas ta.