Zelenskõi nõuab Euroopa Nõukogult eritribunali asutamist

«Tegu on rahvusvahelise õigusemõistmise jaoks olulise sündmusega ja see saadab selge sõnumi: need, kes panevad 21. sajandil toime agressioonikuriteo, võetakse vastutusele,» ütles välisminister Margus Tsahkna. «Meie ühine kohustus on tagada, et agressioonikuriteo – raskeim rahvusvaheline kuritegu – ei jääks karistamata,» ütles välisminister.