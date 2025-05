FOTOD Stenbocki maja hoovis ja Vabaduse väljakul tähistatakse Euroopa päeva

«Euroopa Liit annab Eestile kindlust ja turvalisust. Liikmelisus on avanud meile uksed. Saame vabalt reisida, õppida, töötada ja elada teistes Euroopa riikides,» ütles peaminister Kristen Michal (RE).

«Venemaa kasutab tänast päeva ära ajaloo moonutamiseks, aga meie mäletame ajalugu sellisena, nagu see oli. Kogu keerukuse ja valuga. Pingutame Euroopaga ühiselt, et tuua õiglane ja kestev rahu Ukrainasse ja arendada oma kaitsevõimet, et sõda enam kunagi meieni ei jõuaks,» ütles peaminister.