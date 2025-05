Geopoliitika hoovuste ja trendide kõrval rääkis Michal pärast Oslo kohtumisi Postimehele, et koalitsioonil on plaan edaspidi tuua suuremad kaitsevaldkonna hanked ka riigikaitsekomisjoni lauale, ühtlasi avaldas ta, mida Reformierakond arvab Eesti 200 soovist topeltkodakondsuse võimalus tekitada.

Rääkige Donald Trumpiga kõnest. Sisust me juba teame, aga kaua see kestis, oli see ad hoc kõne?