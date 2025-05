Hõbemägi meenutas, et nende poolt «Keskpäevatunnis» juba varem välja käidud ennustus valitsuse kunagise lubaduse kohta tõsta ajutiselt käibemaksu 22 protsendilt 24 protsendi peale, pidas paika, sest sellest saab püsiv maksutõus.

«Kõik, mis on ajutine, on tegelikult väga püsiv,» konstateeris Postimehe peatoimetaja Hõbemägi. «Täpselt samamoodi nagu kunagi [endise peaministri] Andrus Ansipi ajal tõsteti samuti ajutiselt käibemaksu, aga pärast jäigi see alatiseks.»