Kontserdi lavastaja on Kehrast pärit näitleja ja lavastaja Eva Koldits . Laval astuvad üles Anija valla kultuurikollektiivid ja solistid, vahetekste esitavad Kehra Nuku teatri näitlejad. Tekstid on seotud Eesti raamatu aastaga ning need on koostanud Anne Oruaas.