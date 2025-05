Politsei otsib Tallinnas kadunud 10- ja 13-aastast tüdrukut

Politsei sai teate, et Polina ja Aleksandra lahkusid eile oma kodudest Mustamäel ja ei ole seni tagasi tulnud. Viimati nähti tüdrukuid laupäeva õhtul kella 18 ajal, kui nad külastasid Aleksandra lähedast. Nende asukoht on sellest ajast teadmata.

Politsei on suhelnud mõlema tüdruku lähedastega, kogunud infot nende võimalike liikumissuundade osas ja kontrollinud aadresse, kus tüdrukud võivad viibida, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida.

Polina on ligi 155 cm pikk ja tal on pruunid juuksed. Kodust lahkudes kandis ta seljas musta värvi särki ja jalas heledaid pükse. Ta kannab kaasas väikest musta kotti.

Aleksandra on ligi 150 cm pikk ja tal on mustad õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes kandis ta seljas musta jopet ja jalas on tal roosad tossud.