Reservväelased valmistusid Siilil õppelahinguteks intensiivõppes

«Mingi hetk tuleb kõne, et nüüd tuleb maastikule minna. Ja siis on masinatele ja maastikule,» ütles reamees Arolepp, kelle sõnul reservväelaste meelestatus on hea. «Negatiivsust on vähe, pigem ongi just see, et äge: saab omadega koos olla ja midagi koos teha.»