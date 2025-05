Isamaa pöördus seoses elektrituruseaduse muutmisega presidendi poole

«See on aga lihtsalt näide halvast poliitikast. Vastuolu põhiseadusega tuleneb hoopis otsusest, kes maksab tasakaalustamisvõimsuse tasu ja millises proportsioonis. Tasu on vaja, kui võrku lisandub palju juhuelektrit ning Läti-Leedu on otsustanud, et seega peaks juhuelektri tootjad kandma tasu maksmisel suuremat rolli. Võimuliit langetas aga otsuse, et Eestis ei peaks parlament seda otsust langetama ja jätab tasu mahu määramise Eleringile – mis on juba teatanud, et nemad naabrite lahendust ei toeta,» selgitas Sibul.