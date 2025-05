Politsei saatis Läti-Valgevene piirile illegaalide tõrjumiseks appi politseiüksuse

Üksus asub tööle Kaplava ja Robežnieki piirkondadesse, kus on ebaseaduslike piiriületuse katseid olnud viimasel ajal kõige rohkem. Samas piirkonnas töötas ka ESTPOL9 eelmisel suvel. Täna teele asunud meeskond töötab Lätis kaks nädalat. Selle aja jooksul hindab politsei- ja piirivalveamet (PPA) koos lõunanaabritega olukorda ja otsustab ühiselt, kas teise rotatsiooni saatmine on vajalik.

ESTPOL10 peamiseks ülesandeks saab olema piiripatrullis osalemine, kuid arvestades ebaseaduslike piiriületajate käitumismustreid, on meie lõunanaabrid palunud, et paneksime meeskonna kokku inimestest, kel on ka väljaõpe ja kogemus massiohjeks.