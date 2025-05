Siseministeeriumi kodulehe andmetel töötab Sildam nüüd ministeeriumi nõunikuna. «Põhiteemaks on sisejulgeolek ja kõik sellega seonduv,» ütles Sildam ERR-ile. «Siin on väga professionaalsed ja abivalmid kolleegid, kellelt on palju õppida ja kes teevad sisseelamise lihtsamaks.»

Sildam töötas riigipea nõunikuna ligi neli aastat. Enamiku ​Sildami tööülesandeid võttis üle kantselei siseosakond. «Sildami roll presidendi meeskonnas on olnud märkimisväärne, ta on olnud asjatundlikuks sidemeheks Kadrioru ja poliitikute vahel ning aidanud korraldada meie siseriiklikku tegevust. Tema süvitsi minevad arusaamad ja strateegiline mõtlemine on olnud väärtuslikuks panuseks presidendile tema tegevuses ning ühiskondlike suundumuste mõtestamisel,» ütles vabariigi presidendi kantselei direktor Krista Zibo. Varasemalt on Sildam töötanud ka president Ilvese kantseleis.