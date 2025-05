KUKU Karis kritiseerib riigikogu: tulevikule mõtlemise asemel korjatakse poliitilisi punkte

Karis on Kadriorust tagasi saatnud rohkem eelnõusid kui tema eelkäijad. «​Ja see on halb,» sõnas ta. «Kui toimub tagasisaatmine, siis ma loodan, et seda seadust vaadatakse tervikuna mitte konkreetset sätet. Tihti on ju ka niimoodi, et põhiseaduse vastu ta (eelnõu) ei pruugi olla, aga seadus ise on üle jala tehtud ja vajaks võib-olla täpsustamist, täiendamist. Aga seda aega ei võeta. Tahetakse võita poliitilisi punkte, mitte selle asemel, et mõelda, mis Eesti riigi jaoks kaugemas tulevikus oluline on,» oli Karis kriitiline.