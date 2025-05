Metsavanana tuntud Raplamaa ilmatark Arvo Saidla nentis, et kuna sel aastal oli jüripäeva kanti üle Eesti tohutult soe, tähendab see kogu maikuuks pigem jahedat ilma. Pisut külmemaks peaks tema sõnul minema juba 15. maist.

Selle suve nägu sõltub tema sõnul paljuski 22. maist, mil on kaduneljapäev. «Olenevalt sellest, kust suunast tuul puhub, kestab see nii kuni jaanipäevani, aga vahel võib see nii puhuda ka pool suve. Ehk kui sel päeval tuleb külm tuul, jääb ilm külmaks,» selgitas ta.