Ministeerium andis rohelise tule kirjade ja pakkide saatmise hinnatõusuks

Ministeerium andis teada, et eelnõuga saab Eesti Post korrigeerida kirjade ja pakkide saatmise hindu, mis viimati muutusid 2023. aasta aprillis. «Vahepealsel ajal on jätkunud nii üleüldine hinnatõus kui ka kasvanud postiteenuse osutamise kulud. Vähenenud mahud on kasvatanud kulusid veelgi.»