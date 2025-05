Riigikogu hääletab põlevkivijaamade küsimuse rahvahääletusele panemist

«Eesti on võtnud endale energiapoliitikas liiga ambitsioonikad eesmärgid, mille täitmine ei ole reaalne, kuid valitsus on suutmatu seda asjaolu tunnistama,» nentis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. «Oluliselt muutunud väliskeskkond ja hiljutine Hispaania-kogemus on tõestanud, et elektrivarustuskindluse tagamisel ei saa Eesti jääda lootma välisühenduste ning taastuvenergia peale. Muret tekitav on ka põlevkivi kui Eesti ühe väärtuslikuima maavara täielik stigmatiseerimine, selmet kasutada kodumaist ressurssi meie energiajulgeoleku tagamisel.»