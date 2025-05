Tallinn tutvustab kaasava eelarve ideid avalikel aruteludel

Aruteludel saavad huvilised teada, milliseid ideid just nende linnaossa pakuti. Arutelude ajaks on linnaosad ja hindamiskomisjon juba teinud esmase valiku esitatud ideedest ja valinud arutelude faasi need, mis vastavad kaasava eelarve tingimustele. Aruteludel saavad kõik linlased avaldada arvamust ning esitada ettepanekuid, kuidas ideid veelgi ägedamaks arendada.