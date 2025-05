Linnavalitsus alustab Tallinna uue üldplaneeringu ettevalmistamist

Linn kavandab seetõttu uue ülelinnalise üldplaneeringu «Tallinn 2035+» koostamist. Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus rõhutas, et ülevaatamise aruande peamine fookus oli leida vastus küsimusele, kuidas jõuda üldplaneeringute ajakohastamiseni selliselt, et see vastaks elanike ootustele ja valdkondlikele vajadustele võimalikult kiiresti. «Aruandes tehakse ettepanek koostada järgmisena ülelinnaline üldplaneering «Tallinn 2035+», mis võimaldab viia arengustrateegia ja üldplaneeringud samasse ajalisse sammu. Eesmärk on, et Tallinna linn saaks kaasaegse ja ülelinnalise tervikvaate ruumilisele arengule, mis võimaldab kiiremini jõuda ehitusõiguse väljastamiseni ning samas sõnastab selgelt ka ootused kavandatava ruumi kvaliteedile,» rääkis Lippus.