«See on tõsine regionaalne probleem, et kahes maakonnas ei ole enam mitte ühtegi füüsilist pangakontorit. Valga linnas, kus elab ligi 12 000 inimest, suleti eelmisel aastal Swedbanki kontor ning sel aastal ka SEB panga kontor. Kahjuks on sama juhtunud ka Põlvamaal,» ütles Ester Karuse. «Maakonnakeskuses asuv pangakontor peaks olema elementaarne teenus, mis toetab kohalike elanike igapäevaelu, ettevõtlust ja usaldust piirkonna tuleviku suhtes. Eriti oluline on see eakate, digipädevuseta või liikumisraskustega inimeste jaoks, kes ei saa või ei suuda kasutada üksnes interneti- või mobiilipõhiseid lahendusi.»