Häirekeskus: küsimused ohuteavituse kohta mingu riigiinfo telefonile





Seoses suurõppuse Siil ajal kolmapäeval testitava üle-eestilise ohuteavitusega rõhutab häirekeskus, et teemakohaste infoküsimuste korral tuleks helistada riigiinfo telefonile, et hädaabinumber oleks kättesaadav kiiret abi vajavatele inimestele.

Ohuteavituse süsteemi testimise eesmärk on anda Eesti inimestele esimest korda päriseluline kogemus sellest, kuidas riik ohuolukorras elanikkonda hoiatab ning milline näeb ohuteavitus tegelikkuses välja «Ohuteavitus on oluline osa sisejulgeoleku tagamisest. Selleks, et süsteem toimiks ja täidaks oma eesmärki, peavad inimesed teadma, kuidas see reaalselt töötab,» ütles häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas. «Harjutamise kaudu saame kindlustada, et kriisi korral jõuab oluline info inimesteni kiiresti ja arusaadavalt.»

Kuigi testimisel puudub otsene oht, võib tavapärasest erinev olukord tekitada inimestes segadust või muret. «Möödunud aastal, kui Pärnus testiti ohuteavituse sõnumeid, siis helistati nii hädaabinumbrile kui riigiinfo telefonile tavapärasest rohkem. Testimise ajal tekkinud küsimuste korral tuleks helistada kindlasti riigiinfo telefonile 1247, kust saab usaldusväärset ja kontrollitud infot. Nii ka 14. mail,» sõnas Murakas. «Muu hulgas tasuks testimisest rääkida ka lastele kui ka eakatele lähedastele. Sel juhul on ka nemad kursis, et muretsemiseks pole põhjust.»

Kui on oht kellegi elule, tervisele või varale ning on vaja kiiret politsei, kiirabi või pääste abi, siis tuleb helistada numbril 112. «Helistades hädaabinumbrile, tuleb püsida liinil, kuniks kõnele vastab päästekorraldaja. Kui kõne katkestada ja uuesti helistada, siis see liigub ootejärjekorra lõppu. Samuti on oluline vastata kõigile päästekorraldaja küsimustele ja täita tema antud juhiseid,» ütles häirekeskuse kriisijuht Murakas.