KUKU Sten Weidebaum: mis juhtub laulupeol?

Weidebaum täpsustas piletitest rääkides, et laulupidu tajutakse sageli massiivse suure kontserdina. «Võib-olla on vähem teada, et üldpidu koosneb traditsiooniliselt kahest osast,» sõnas ta ja selgitas, et avakontsert on jäänud tähelepanu alt veidike välja. «Laulupeol vägagi oodatakse lõpulugusid, need ju esitatakse teisel päeval,» rääkis ta. Avakontserdil on sel korral fookuses Eesti murdekeeled ja erinevad keeled. «See saab olema sügav läbilõige Eesti koorimuusika klassikast,» ütles teabejuht ning reklaamis ka avakontserdi animatsioone. «Kui teil on väliskülalisi, siis ma arvan, et avakontsert on päris hea võimalus külalistele näidata laulupeo olemust!»