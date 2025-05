Jokker kohalikel valimistel? Uus määrus valab poliitreklaamid üle rohkete nõuetega

Olgu etteruttavalt öeldud, et Pakosta on enesekindel, et Eesti suudab vähemalt esialgu määruse kohaldumisest Eestile kohalike valimiste kontekstis pääseda: Eesti on saatnud Euroopa Komisjonile kirja, kus on palutud kirjalikku kinnitust, et kuna määruse jõustumise ajaks on valimiskampaania juba Eestis täistuuridel käimas, siis sisuliselt rakenduks Eesti jaoks määrus alles pärast kohalikke valimisi. «Vastasel korral oleks tegemist õigusselgusetusega sellisel määral, et see ei oleks enam põhiseaduspärane,» märgib Pakosta ja lisab, et igal juhul võtab riik järelevalves KOV valimiste ajal tervemõistusliku lähenemise.