Kolmapäeval pannakse esmakordselt kogu Eestis ohusireenid üürgama

Päästeameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Argo Kerb selgitas, et tegemist on esimese korraga, kui ohuteavitussüsteemi nii laialt katsetatakse ning kõik olemasolevad sireenid korraga üürgama pannakse. «Testi eesmärk on anda inimestele selge arusaam, kust kriisiolukorras infot oodata ning kuidas käituda,» lausus Kerb.