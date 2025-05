Ta tõi hiljutise näite, kus kaks väikest last läksid keset ööd omapäi jalutama. «Üks esimestest asjadest, mida politsei teeb on see, et hakkame otsima lähedalasuvatest kaameraid. Hakkame otsima, kas keegi on nende lastega, kas keegi paneb autosse või jalutab nendega, on nad üksinda, kuhu suunas nad liiguvad. Üsna kiire lahenduseni viisidki ka selle juhtumi puhul kaamerad,» tõdes Kumm. Kaamerad näitasid, et lapsed liikusid üksi ja andsid kätte ka suuna, kust neid edasi otsida.