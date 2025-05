Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnajuhataja Henry Timberg ütles, et kehtivatest reeglitest üldiselt piisab ja põhimõttelisi probleeme, mis nõuaks süsteemi katkestamist, pole. Ta lisas, et riigi tegevus ei ole varjatud, kaamerate asukohad on tähistatud ja kui sõiduki numbrimärk tuvastatakse, ei seostata seda kohe isikuga, vaid see jääb numbrimärgipõhiseks. Andmeid säilitatakse määruse järgi kuni kolm kuud, tegelikult siiski vähem.