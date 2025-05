«Praeguseks on selgeks saanud, et numbrituvastuskaamerate kasutamine ja neilt saadud teabe talletamine tuleb täpsemalt ja sisulisemalt reguleerida,» ütles siseminister Igor Taro.

«Ettevaatusprintsiip inimeste põhiõiguste riive osas kaalub antud olukorras üle otstarbekuse põhimõtte. Eesti ühiskonnas on sisejulgeoleku ja -turvalisuse eest vastutavate ametiasutuste usaldusmäär traditsiooniliselt väga kõrge. Inimesed tunnevad, et meie riik on turvaline tänu korrakaitsjatele, kes teenivad kõiki Eesti elanikke ja teevad seda ausalt,» märkis Taro.