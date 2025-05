Veerenni asumisse planeeritakse parki ja lasteaeda

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE) rõhutas, et detailplaneeringu keskseteks ülesanneteks on rajada planeeringuala läbiv põhja-lõuna suunal kulgev pargiala ning rajada uus lasteaed. «Park on kavandatud avaliku kasutusega, mida saab lasteaia tarbeks ka osaliselt aiaga piirata. Pargiala tagab asumi elanikele ligipääsu elukohalähedasele haljasalale, samal ajal pikendab Pille tänava kergliiklusteed loogilise läbikäiguna. Samuti on park planeeringuga loodavate eluasemete elanike hooviala pikendus ning koht, kus on hea kesklinnas aega veeta,» rääkis Lippus. Olemasolev tänavaäärne haljastus on ette nähtud säilitada ja korrastada. Pargi ala lahendatakse eraldi maastikuarhitektuurse projektiga.