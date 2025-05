Tsahkna Ungari vastuseisu taaskordsest seljatamisest: Ühendriikide sõnumitel oli siin oma roll

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõidab täna Antalyasse, kus on ees ootamas NATO riikide välisministrite kohtumine. Aga vast veel märgilisem kohtumine on aset leidmas teises Türgi suurlinnas Istanbulis. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on lubanud Istanbuli kohale minna ja oodata seal Venemaa riigipead Vladimir Putinit. Kuigi Putin ise Istanbuli tõenäoliselt minemas ei ole, on Venemaa lubanud oma delegatsiooni siiski võimalikeks rahukõnelusteks Istanbuli saata. Kohtumisel osaleb ka Ühendriikide välisminister Marco Rubio, arvatavasti ka USA eriesindaja Lähis-Idas Steve Witkoff ja eriesindaja Ukrainas Keith Kellogg.