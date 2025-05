Lasnamäe bussiliikluses tulevad suured muudatused

Abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul tuginevad liinimuudatused nii andmepõhisele analüüsile kui linnaelanike ja linnaosa tagasisidele. «Oleme sajandi suurimate liinimuudatuste tulemustega rahul – sõitude arv on kasvanud, ühendused on muutunud mugavamaks ja kiiremaks. Küll aga näeme, et saab veel paremini teha. Seepärast jälgime hoolikalt, kuidas liinid praktikas toimivad ja oleme valmis muudatusi tegema, et ühistransport teenindaks Tallinna inimesi võimalikult hästi,» ütles Järvan.