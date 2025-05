KUKU Kriisiuuringute keskuse juht: meil lihtsalt ei ole seda aega

«Kui me vaatame Ukrainat, siis see on 605 000 ruutkilomeetrit. Eesti pindala on natuke üle 45 000 ruutkilomeetri. Vahemaad on väga kardinaalselt erinevad. Kui kaks tundi on Tallinnast piirini, siis kaks tundi Ukrainas tihtipeale ei jõua isegi oblasti piirini. Meil ei ole seda strateegilist tagamaad, seda vahemaad, seda luksust, et jätta alasid elanikkonnakaitseta,» rääkis Nagel.