Ehkki riik plaanib relvaseadust täielikult uuendada, ei tähenda see ilmtingimata, et kõik riskid on tulevikus maandatud. Siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakonna nõunik Riita Proosa peab siiski oluliseks, et reeglites valitseks selgus.