SIIL 2025 FOTOD JA VIDEO Õhuväe radar manööverdas häire korras läbi Eesti

«Radarposti kiire mobiilsus tähendab, et me oleme iga kell valmis välja hüppama enda rahuaja tingimustelt maastikule, vahet ei ole millisesse punkti, et toota õhuseiredivisjonile radariinfot, mis läheb edasi töötlemisele ja laialijagamisele ka liitlastele ning mujale,» ütles õhuseiredivisjoni radarposti ülem leitnant Ken Areng.