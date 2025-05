Haiglas tuli patsiendile operatsiooni asemel valuvaigistit pakkuda

Rangluumurruga Sarv jõudis haiglasse 26. aprillil kella 11 paiku. Röntgenipilt näitas, et luu on katki kahest kohast ja katkine luutükk oma kohalt nihkunud. Valu vastu anti ravimit. «Kella kuue ajal õhtul öeldi mulle: «Mine koju, me ei saa praegu midagi teha.» Algul öeldi, et tuleksin tagasi poolteise nädala pärast, ja siis räägiti esmaspäevast. Et poolteise nädala pärast saab kindlasti, aga äkki esmaspäeval saab midagi teha. Sõnal «äkki» on sellises kontekstis väga oluline kaal.»