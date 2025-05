Töötutoetuse kadumises nähakse valu- ja võluvitsa

Praegu on töö kaotanud inimesel võimalik saada töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Esimene aitab tööotsingute ajal osaliselt kompenseerida kaotatud sissetulekut, selle eeldus on eelnev töötamine ja kindlustusmaksete maksmine ning suurus sõltub senisest sissetulekust – laias laastus moodustab see 60 protsenti viimasest kuupalgast.