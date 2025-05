Politsei sai 14. mail teate, et õhtupoolikul läks oma kodust Kolga alevikus Puhasti piirkonnas metsa jalutama 88-aastane proua Merike, kes ei ole seniajani tagasi koju tulnud. Telefonitsi ajas memm segast juttu, mistõttu hindasid lähedased, et ta ei pruugi omal jõul enam tagasi koju jõuda. Naise telefon on praeguseks välja lülitunud.