Sügisel algab Tallinna peatänava projekteerimine

Tegelikult peatänava projekti veel ei ole, on ainult 2016. aastal korraldatud konkursi võidutöö, mis on siiani kasutult seisnud ja mille alusel hakatakse sel aastal projekteerima. Peatänava maa-ala on sama, mis tollal plaaniti: Narva maantee ning Jõe ja Pronksi tänavate ristmikust üle Viru väljaku ja Pärnu maanteed mööda kuni Vabaduse väljakuni. Tallinna teedeehitust juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) kinnitas, et ala jäeti samaks, ei hakatud seda üle Vabaduse väljaku ega Pirita suunas pikendama. Seda enam, et Vabaduse väljakust kuni raudteeviaduktini uuendatakse Pärnu maanteed teise projekti raames.