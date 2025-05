Eesti merevägi üritas teisipäeval peatada tankerit Jaguar, mis seilas Venemaa niinimetatud varilaevastiku koosseisus, tanker korraldustele ei allunud ja lahkus Eesti majandusvetest, kirjutas Postimees varem.

Sotsiaalmeedias levivaid kaadreid vaatas ka siseminister. «Kui laevameeskond võis olla eksootilisemast riigist, siis seal pardal oli ka venelasi. Kogu selle asja käigus anti kuhugi läbi side informatsiooni, et mida nad näevad ja tõenäoliselt saadi kuskilt ka juhiseid. Venemaa käpp on siin tugevasti mängus. Me käsitleme kogu seda varilaevastiku teemat hübriidohuna.»

Taro sõnul oli tanker algselt rahvusvahelises vetes. «Meile siiski ei meeldi see, et sellised kahtlased varilaevastiku laevad siin liiguvad - mõnikord mõnda reeglit täidavad, mõnda reeglit ei täida. Varilaevastikku iseloomustabki see, et dokumendid päris korras ei ole,» selgitas ta. Samuti näeb ta murekohana tihedat mereliiklust ja tsiviillaevade ning tankerite ristumisohtu.

Minister lisas, et GPS-häired segavad ka Vene varilaevastikku ning eriti tugevaks muutub häiring alates Soome linna Kotka joonelt. «Soome piirivalve ütles küll, et tihtipeale need alused raadiole ei vastagi, aga mõnikord nad võtavad ise ühendust ja küsivad, et kus nad on,» jagas ta Soome visiidil kuuldut.

Eesti reageerimisvõimet nii merel kui õhust pardumisel on Taro jutu järgi vaja küll parandada, kuid see kõik on ka kulukas. «Kõike me ei saagi olema lõpuni valmis iseseisvalt tegema,» nentis ta. «Kui ohutase oleks olnud kõrgem, võinuks pöörduda ka soomlaste poole ja nad oleks kindlasti appi tulnud. Järelikult polnud vaja karmimaks minna ja piisas nendest meetmetest.»