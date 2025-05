Õppuse Siil 25 raames tegutseb kaitseväe väljaõppealal ka üks eriline sihtüksus nimega Kullisilm, mille ülesanne on harjutada tänapäevase ja tulevikku suunatud sõjapidamise võtete rakendamist mehitamata süsteemidega. Üksuses on koolitajateks Ukraina sõjamehed ja eksperdid, kes on kogenud droonisõda rindejoonel.