Tallinna opositsioon esitas umbusaldusavalduse sotsiaalvaldkonna abilinnapeale

Ta lisas, et Kase juhtimisel korraldatakse pealinnas sotsiaalteenuseid ümber selliselt, et linna poolt pakutavad sotsiaalteenused kaugenevad abivajajatest. «Kahjuks ei mõista täna ametis olev abilinnapea sotsiaalvaldkonna olemust ja keerukust. Ta ei toeta oma vastutusala töötajaid ning teda ei huvita linnavalitsuse poliitilise tahte rakendamise viis. Sotsiaalvaldkonna töötajad ei tunneta linna juhtkonna tuge. Muutuste juhtimine on tõsine pingutus, milles Karl Sander Kase on läbikukkunud,» rääkis Haukanõmm.