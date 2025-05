Mägiveised saabusid Paljassaare rannaniitu hooldama

Paljassaare hoiuala rannaniidu karjatamisel algab tänavu juba kaheksas hooaeg. Rannaniidud on kõrge loodusväärtusega pärandkooslused, mis on aastasadade jooksul arenenud ja püsinud inimese loodussõbraliku majandamise toimel. Rannakarjamaid on traditsiooniliselt karjatatud lammaste, veiste ja hobustega. Karjatamise tulemusena taandub rannaroostik ning tekib avar poollooduslik rannaniit.

«Paljassaare on tõeline aare, siin on suurepärane loodus, kohe siinsamas linnas. Siin on hääled, mis annavad vaikusele hinge, kui kasutada legendaarse loodusmehe Fred Jüssi sõnu. Kutsun kõiki linlasi külastama Paljassaart, kus on nüüd lisaks paljudele erinevatele linnuliikidele ka Šoti mägiveised. Nemad on suured ja rahulikud loomad, vähenõudlikud ega kurda ilma üle,» lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).