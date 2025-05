Riigiprokurör Liis Vainola ütles Postimehele, et prokuratuur on esitanud kohtueelse menetlusi tulemusi koondava toimiku kaitsjatele tutvumiseks ja lahendanud neilt laekunud taotlusi. Praegu valmistub prokuratuur järgmisteks menetlussammudeks.

«Lisaks tuleb arvestada, et kõnealuses kriminaalasjas on kahtlustatavaks riigikogu liige. Riigikogu liikmele on võimalik süüdistus esitada alles pärast saadikupuutumatuse äravõtmist. Seda saab prokuratuur taotleda õiguskantsleri vahendusel, kes pärast kriminaaltoimikuga tutvumist, peab otsustama, kas ta teeb parlamendile ettepaneku kaaluda saadikupuutumatuse ära võtmist,» ütles Vainola.