Politsei pidas Tartus kinni Leedu autovargad

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rain Vosmani sõnul on politsei viimastel nädalatel teinud eeltööd ning kogutud info põhjal käivitati eile öösel politseioperatsioon eesmärgiga autovargad kinni pidada. «Kurjategijate eesmärk oli varastada auto osi. Politseinike sekkumisel püüdsid teolt tabatud kaks Leedu kodanikku joostes politseinike eest ära põgeneda ning viskasid juba varastatud näidikute paneeli põõsasse. Lühike tagaajamine lõppes kahe kahtlustatava kinnipidamisega. Tegemist on autovarastega, kelle huviorbiidis on uute Porsche maasturite esituled ning uute BMW sõidukite roolid ning spidomeetrid,» sõnas Vosman.