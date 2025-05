Riigi, linna ja erasektori koostöös valmib Ülemiste tunnel

Tunnel rajatakse Kantsi tänava suunal, kus praegu on üle raudtee minev jalakäijate viadukt. Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) sõnul hakkavad seda tunnelit kasutama ühissõidukid, muud mootorsõidukid, kergliiklus ja jalakäijad. «Peatselt sõlmitav kokkulepe tähendab seda, et linn saab riigiga, täpsemalt RBEga sõlmida rahastamisleppe, mille alusel saab edasi liikuda. Kui lepingule on alla kirjutatud, siis saab RBE teha hanke ja läheb ehituseks,» ütles Pere.

RBE ehitab linnale valmis tunneli betoonkehandi ehk ava raudteetammi, mille kaudu hakkab kulgema ühendus Ülemiste City ja linna vahel. Ülemiste City panuseks on tunneli projekt. «Selle tunneli peab linn tulevikus ise rajama. Selleks saab kindlasti taotleda ka Euroopa Liidust toetust ja on ka lootus seda saada, sest tegemist on just ühistranspordi-, ratta- ja jalakäijate tunneliga. Tunneli ehitus on samm, mida linn peab tegema selleks, et ettevõtluskeskkond ja majandus linnas areneksid,» lausus Pere.