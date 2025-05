Venemaa seostas end läbi agressiivse tegevuse varilaevastikuga

Merevägi võttis tankeriga, mida oli juba varem jälginud, ühendust 13. mail kella 18.30 paiku, kui see oli jõudnud Naissaarest põhja poole. Palvele suunduda Eesti territoriaalvetesse vastas aluse meeskond keeldumisega, teatades, et nad tegutsevad oma juhtnööride järgi. Peamine põhjus, miks laev mereväele silma hakkas, oli see, et sel puudus justkui ametlikult lipuriik ja ka kindlustus.