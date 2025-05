FOTOD Tallinnast startis suurim autode konvoi Ukraina rinnetele

Venemaa kallaletung üle tuhande kilomeetri pikkusel sõjarindel neelab ukrainlaste tehnikat tohutul hulgal. Ukraina kultuurikeskuse juht Bogdan Ljutjuk ütles Postimehele, et ukrainlaste vajadused on palju suuremad, kui me anda jõuame. «Proovisime nii palju nendele vajadustele vastata, kui võimalik. Eriliseks teeb selle kolonni võib-olla see, et saime mitu 4X4-bussi. Kuna meil käib praegu droonidesõda, siis tavalisele maasturile droonide üksus ei mahugi hästi ära. Droonid on väga erinevad – mõned on mitme meetri pikkused. Volkswageni bussid on hea läbivusvõimega ja neile pannakse ka vastavad rehvid alla.»